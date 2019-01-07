В Чорному морі затонуло вантажне судно: на борту були українці, є загиблі (ВІДЕО)

В Чорному морі затонуло вантажне судно

https://racurs.ua/ua/n116543-v-chornomu-mori-zatonulo-vantajne-sudno-na-bortu-buly-ukrayinci-ie-zagybli-video.html

Racurs.ua

В Чорному морі сьогодні, 7 січня, затонуло вантажне судно, на борту якого перебувало дев’ятеро українців. Сталося це поблизу турецьких берегів.

Відомо, що на борту перебували 13 осіб, пише «РБК-Україна» з посиланням на Еuronews.

Сімох людей вже врятували, двох знайшли мертвими, пошуки інших продовжують.

Також повідомляється, що на борту знаходилися окрім українців двоє громадян Росії та Азербайджану.

#SONDAKİKA

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

pic.twitter.com/6NtbyBty9T — EHA MEDYA (@eha_medya) 7 января 2019 г.

Раніше повідомлялося, що суховантаж із 3 тис. тонн зерна на борту затонув на виході з Керч-Єнікальського каналу біля берегів окупованого Криму. Судноплавна компанія «Аракс», яка є власником суховантажу, заявила, що піднімати баржу не буде, оскільки це дорогий процес.