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В Чорному морі затонуло вантажне судно

В Чорному морі затонуло вантажне судно: на борту були українці, є загиблі (ВІДЕО)

7 січ 2019, 14:21
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В Чорному морі сьогодні, 7 січня, затонуло вантажне судно, на борту якого перебувало дев’ятеро українців. Сталося це поблизу турецьких берегів.

Відомо, що на борту перебували 13 осіб, пише «РБК-Україна» з посиланням на Еuronews.

Сімох людей вже врятували, двох знайшли мертвими, пошуки інших продовжують.

Також повідомляється, що на борту знаходилися окрім українців двоє громадян Росії та Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що суховантаж із 3 тис. тонн зерна на борту затонув на виході з Керч-Єнікальського каналу біля берегів окупованого Криму. Судноплавна компанія «Аракс», яка є власником суховантажу, заявила, що піднімати баржу не буде, оскільки це дорогий процес.


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