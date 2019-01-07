Бразильська спортсменка побила грабіжника і допомогла його затримати (ФОТО 18+)

Бразильська спортсменка побила грабіжника

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Racurs.ua

Бразильська спортсменка Польяна Віана, що виступає в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC), побила грабіжника, який намагався забрати у неї телефон в Ріо-де-Жанейро.

Сталося це в той момент, коли дівчина чекала таксі біля свого будинку. До неї підійшов незнайомий чоловік і запитав, котра година. Польяна відповіла, але незнайомець не пішов, а потім почав вимагати, щоб вона віддала йому телефон і не пручалася, бо в нього є зброя.

Дівчина вирішила негайно знешкодити грабіжника, вона завдала йому кілька ударів, після чого застосувала прийом на задушення. Спортсменка міцно тримала грабіжника і попросила перехожих викликати поліцію. Коли правоохоронці приїхали, то побачили побитого грабіжника і забрали його до поліцейської дільниці.

Його фотографію опублікував в Instagram глава UFC Дейна Уайт і розповів про цей випадок.

27-річна Польяна почала спортивну кар'єру в 2013 році. Протягом цього часу вона провела 12 поєдинків, здобула 10 перемог і двічі програла.

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