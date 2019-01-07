Найпопулярніший твіт за всю історію Твіттера опублікував японський мільярдер

Юсаку Маедзава. Фото: Твіттер

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Racurs.ua

Японський мільярдер Юсаку Маедзава написав найпопулярніший твіт усіх часів і народів — з 5 по 7 січня його ретвітнули майже 5 млн користувачів.

Це більш як на 0,5 млн ретвітів більше за попередній рекорд — тоді американський підліток Картер Уїлкінсон просив допомогти забезпечити йому рік безкоштовних курячих нагетсів від мережі ресторанів швидкого харчування, нагадує BBC.

Але мільярдер, який, до слова, стане першим в історії космічним туристом, мотивував своїх фоловерів по-іншому. Засновник японського інтернет-магазина одягу Zozo Inc. пообіцяв розділити 100 млн ієн (приблизно 925 тис. дол.) між 100 випадково обраними людьми, які поділяться його твітом.

Судячи з усього, такий атракціон небаченої щедрості був присвячений вдалим новорічним святам: за цей період продажі на його веб-сайті Zozotown досягли 10 млрд ієн.

Маедзава вперше прославився як барабанщик панк-групи Switch Style, але основні свої статки, які на сьогодні оцінюються у 3 млрд дол., заробив у світі моди. Левову частку своїх грошей мільярдер витрачає на мистецтво.