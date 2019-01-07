Найпопулярніший твіт за всю історію Твіттера опублікував японський мільярдер

Найпопулярніший твіт за всю історію Твіттера опублікував японський мільярдерhttps://racurs.ua/ua/n116541-naypopulyarnishyy-tvit-za-vsu-istoriu-tvittera-opublikuvav-yaponskyy-milyarder.htmlRacurs.ua
Японський мільярдер Юсаку Маедзава написав найпопулярніший твіт усіх часів і народів — з 5 по 7 січня його ретвітнули майже 5 млн користувачів.
Це більш як на 0,5 млн ретвітів більше за попередній рекорд — тоді американський підліток Картер Уїлкінсон просив допомогти забезпечити йому рік безкоштовних курячих нагетсів від мережі ресторанів швидкого харчування, нагадує BBC.
Але мільярдер, який, до слова, стане першим в історії космічним туристом, мотивував своїх фоловерів по-іншому. Засновник японського інтернет-магазина одягу Zozo Inc. пообіцяв розділити 100 млн ієн (приблизно 925 тис. дол.) між 100 випадково обраними людьми, які поділяться його твітом.
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉pic.twitter.com/cKQfPPbOI3— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 5, 2019
Судячи з усього, такий атракціон небаченої щедрості був присвячений вдалим новорічним святам: за цей період продажі на його веб-сайті Zozotown досягли 10 млрд ієн.
Маедзава вперше прославився як барабанщик панк-групи Switch Style, але основні свої статки, які на сьогодні оцінюються у 3 млрд дол., заробив у світі моди. Левову частку своїх грошей мільярдер витрачає на мистецтво.