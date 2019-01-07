Самый популярный твит за всю историю Твиттера опубликовал японский миллиардер

Юсаку Маэдзава. Фото: Твиттер

https://racurs.ua/n116541-samyy-populyarnyy-tvit-za-vsu-istoriu-tvittera-opublikoval-yaponskiy-milliarder.html

Racurs.ua

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава написал самый популярный твит всех времен и народов — с 5 по 7 января его ретвитнули почти 5 млн пользователей.

Это более чем на 0,5 млн ретвитов больше, чем предыдущий рекорд — тогда американский подросток Картер Уилкинсон просил помочь обеспечить ему год бесплатных куриных наггетсов от сети ресторанов быстрого питания, напоминает BBC.

Но миллиардер, который, к слову, станет первым в истории космическим туристом, мотивировал своих подписчиков по-другому. Основатель японского интернет-магазина одежды Zozo Inc. пообещал разделить 100 млн иен (примерно 925 тыс. долл.) между 100 случайно выбранными людьми, которые поделятся его твитом.

Судя по всему, такой аттракцион невиданной щедрости был посвящен удачным новогодним праздникам: за этот период продажи на его веб-сайте Zozotown достигли 10 млрд иен.

Маэдзава впервые прославился в качестве барабанщика панк-группы Switch Style, но основное свое состояние, которое на сегодня оценивается в 3 млрд долл., заработал в мире моды. Львиную долю своих денег миллиардер тратит на искусство.