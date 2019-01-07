Самый популярный твит за всю историю Твиттера опубликовал японский миллиардер

Самый популярный твит за всю историю Твиттера опубликовал японский миллиардерhttps://racurs.ua/n116541-samyy-populyarnyy-tvit-za-vsu-istoriu-tvittera-opublikoval-yaponskiy-milliarder.htmlRacurs.ua
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава написал самый популярный твит всех времен и народов — с 5 по 7 января его ретвитнули почти 5 млн пользователей.
Это более чем на 0,5 млн ретвитов больше, чем предыдущий рекорд — тогда американский подросток Картер Уилкинсон просил помочь обеспечить ему год бесплатных куриных наггетсов от сети ресторанов быстрого питания, напоминает BBC.
Но миллиардер, который, к слову, станет первым в истории космическим туристом, мотивировал своих подписчиков по-другому. Основатель японского интернет-магазина одежды Zozo Inc. пообещал разделить 100 млн иен (примерно 925 тыс. долл.) между 100 случайно выбранными людьми, которые поделятся его твитом.
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉pic.twitter.com/cKQfPPbOI3— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 5, 2019
Судя по всему, такой аттракцион невиданной щедрости был посвящен удачным новогодним праздникам: за этот период продажи на его веб-сайте Zozotown достигли 10 млрд иен.
Маэдзава впервые прославился в качестве барабанщика панк-группы Switch Style, но основное свое состояние, которое на сегодня оценивается в 3 млрд долл., заработал в мире моды. Львиную долю своих денег миллиардер тратит на искусство.