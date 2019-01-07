Минобороны РФ объявило о «комплексе мер по контролю за действиями» американцев в Черном море

Так называемые "слушатели", которые наблюдали за действиями противника во время Первой мировой войны

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В Минобороны России заявили, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» наблюдает за действиями десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт-Макгенри» (USS FortMcHenry, LSD 43) в акватории Черного моря.

В российском военном ведомстве заявляют, что выполняется целый «комплекс мероприятий по контролю за действиями» американского корабля, пишет ТАСС.

Также в Минобороны России уточнили, что корабль «Форт-Макгенри» находится в акватории Черного моря еще с 6 января с 21.00 по московскому времени. По состоянию на 9.30 по Москве сегодня, 7 января, Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца.

Напомним, что стало известно, с какой целью корабль ВМС США находится в Черном море.

Он создан для десантирования морской пехоты и боевой техники, оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием. На его борту можно разместить 500 морских пехотинцев, в доковой камере можно перевозить сразу пять транспортных катеров.