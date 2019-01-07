Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Так звані "слухачі", які спостерігали за діями противника під час Першої світової війни

Міноборони РФ оголосило про «комплекс заходів по контролю за діями» американців у Чорному морі

7 січ 2019, 13:17
999

У Міноборони Росії заявили, що сторожовий корабель Чорноморського флоту «Допитливий» спостерігає за діями десантного корабля військово-морських сил (ВМС) США «Форт-Макгенрі» (USS FortMcHenry, LSD 43) в акваторії Чорного моря.

У російському військовому відомстві заявляють, що виконується цілий «комплекс заходів щодо контролю за діями» американського корабля, пише ТАСС.

Також в Міноборони Росії уточнили, що корабель «Форт-Макгенрі» знаходиться в акваторії Чорного моря ще з 6 січня з 21.00 за московським часом. Станом на 9.30 по Москві сьогодні, 7 січня, Fort McHenry зайшов до румунського порту Констанца.

Нагадаємо, що стало відомо, з якою метою корабель ВМС США перебуває в Чорному морі.

Він створений для десантування морської піхоти і бойової техніки, оснащений зенітною артилерією і ракетною зброєю. На його борту можна розмістити 500 морських піхотинців, в доковій камері можна перевозити відразу п’ять транспортних катерів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше