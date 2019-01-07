Міноборони РФ оголосило про «комплекс заходів по контролю за діями» американців у Чорному морі

Так звані "слухачі", які спостерігали за діями противника під час Першої світової війни

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У Міноборони Росії заявили, що сторожовий корабель Чорноморського флоту «Допитливий» спостерігає за діями десантного корабля військово-морських сил (ВМС) США «Форт-Макгенрі» (USS FortMcHenry, LSD 43) в акваторії Чорного моря.

У російському військовому відомстві заявляють, що виконується цілий «комплекс заходів щодо контролю за діями» американського корабля, пише ТАСС.

Також в Міноборони Росії уточнили, що корабель «Форт-Макгенрі» знаходиться в акваторії Чорного моря ще з 6 січня з 21.00 за московським часом. Станом на 9.30 по Москві сьогодні, 7 січня, Fort McHenry зайшов до румунського порту Констанца.

Нагадаємо, що стало відомо, з якою метою корабель ВМС США перебуває в Чорному морі.

Він створений для десантування морської піхоти і бойової техніки, оснащений зенітною артилерією і ракетною зброєю. На його борту можна розмістити 500 морських піхотинців, в доковій камері можна перевозити відразу п’ять транспортних катерів.