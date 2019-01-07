Забастовка в аэропортах Берлина: стало известно, что требует профсоюз

Забастовка в аэропортах Берлина

https://racurs.ua/n116539-zabastovka-v-aeroportah-berlina-stalo-izvestno-chto-trebuet-profsouz.html

Racurs.ua

В Германии в Берлине сегодня, 7 января, проходит забастовка в аэропортах, из-за чего уже отменили ряд рейсов. Забастовку устроили сотрудники службы безопасности.

Профсоюз Ver. di призвал работников аэропортов «Тегель» и «Шенефельд» в немецкой столице прекратить выполнять свои рабочие обязанности с 5.00 до 8.45 утра. Из-за забастовки авиакомпании Lufthansa, Easyjet, Ryanair и «Аэрофлот» отменили ряд своих рейсов, а некоторые рейсы выполняются со значительной задержкой, пишет AP.

Представители Ver. di заявили, что работодатели сами спровоцировали забастовку, потому что предложили повышать заработную плату всего на 2% на протяжении двух лет. Но профсоюз хочет, чтобы почасовая зарплата всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составила 20 евро. Ассоциация работодателей в ответ заявила, что такое повышение будет достигать в некоторых случаях 30%.

Следующий раунд переговоров между профсоюзом и работодателями запланирован на 23 января.

Напомним, что в начале декабря в Германии начался настоящий хаос на железной дороге.