Маск объявил о строительстве первого завода Tesla с иностранным владельцем за пределами США

Маск объявил о строительстве нового завода Tesla

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Racurs.ua

Основатель компании SpaceX Илон Маск сегодня, 7 января, объявил о начале строительства завода по производству автомобилей Tesla в Шанхае. Об этом он написал в своем Twitter.

«С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае», — написал он.

За пределами США это будет первый завод для компании Tesla, владельцем которого является иностранец. Также это будет первый завод Tesla в Шанхае.

Строительство завода Маск планирует завершить летом 2019 года и начать производство автомобилей уже в конце года. Он планирует, что Tesla сможет выпускать в Шанхае 250 тыс. автомобилей в год, и это только на начальном этапе. Прежде всего, на этом заводе будут производить Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В дальнейшем годовую мощность планируют увеличить вдвое — до 500 тыс. автомобилей.

Также Маск отметил, что Model S/X и более дорогие версии Model 3/Y, как и раньше, будут производить только в США.