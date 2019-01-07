Политические аресты в Крыму: правозащитники назвали число арестованных в 2018 году

Политические аресты в Крыму

https://racurs.ua/n116537-politicheskie-aresty-v-krymu-pravozaschitniki-nazvali-chislo-arestovannyh-v-2018-godu.html

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В аннексированном Россией Крыму в течение 2018 года по политическим мотивам арестовали 37 человек. Такое заявление сделала руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник в эфире «Громадського ТБ».

Она отметила, что среди арестованных есть общественные активисты и украинские военнопленные моряки.

По словам Скрипник, 37 человек в Крыму лишены свободы в рамках политически мотивированных дел, из них 13 — это гражданские лица. Среди них есть общественные активисты, правозащитница вспомнила об Сервере Мустафаеве, Энвере Бекирове, Евгении Каракаше.

Кроме того, по ее словам, в Крыму арестовали, по меньшей мере, шесть человек по административным делам. Скрипник отметила, что, по ее данным, в 2018 году в Крыму открыли 44 новых уголовных дела по политическим мотивам.

Напомним, что украинца Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в российской колонии, поместили в карцер накануне Нового года.