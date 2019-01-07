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Ракурс
В Киеве представляют томос на рождественской литургии

В Киеве представляют томос на рождественской литургии (ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 янв 2019, 10:56
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В Киеве в соборе Святой Софии сейчас проводится рождественская литургия и представление церковной грамоты (томоса) Вселенского патриархата о формальном письменном признании канонической автокефалии единой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) как одной из 15 поместных православных церквей.

Началась литургия в 10.00, завершит ее предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

После праздничной литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София). Каждый желающий сможет увидеть церковную грамоту в любой день с 8.00 до 18.00.

Томос торжественно вручил главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию Вселенский патриарх Варфоломей 6 января в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата.

Источник: Ракурс


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