В Киеве представляют томос на рождественской литургии (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Киеве представляют томос на рождественской литургии

https://racurs.ua/n116536-v-kieve-predstavlyaut-tomos-na-rojdestvenskoy-liturgii-translyaciya.html

Racurs.ua

В Киеве в соборе Святой Софии сейчас проводится рождественская литургия и представление церковной грамоты (томоса) Вселенского патриархата о формальном письменном признании канонической автокефалии единой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) как одной из 15 поместных православных церквей.

Началась литургия в 10.00, завершит ее предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

После праздничной литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София). Каждый желающий сможет увидеть церковную грамоту в любой день с 8.00 до 18.00.

Томос торжественно вручил главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию Вселенский патриарх Варфоломей 6 января в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата.