Отравление Скрипалей

https://racurs.ua/n116535-v-otravlenii-skripaley-sled-vedet-k-putinu-the-telegraph.html

Racurs.ua

Власти Великобритании уже установили все детали по делу о покушении на российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оказалось, что след ведет к президенту России Владимиру Путину.

Сеть агентов Главного разведывательного управления (ГРУ), которая стояла за отравлением в Солсбери, раскрыта и ликвидирована. Также установлены детали заговора, в том числе и организаторы покушения. Установлено, что след ведет именно к Путину, пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники в британском правительстве.

Власти Великобритании все же опасаются, что Россия создает новую шпионскую сеть на этот раз с участием Службы внешней разведки.

Также сообщается, что подробности покушения против Скрипалей полностью установлены, зеленый свет на использование химического оружия в Великобритании дал именно Путин. Операции ГРУ были частично раскрыты из-за их же грубых ошибок, например, предоставления агентам паспортов с последовательными номерами.

В результате Великобритания и ее союзники смогли обменяться информацией и установить личности большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за пределы России для выполнения секретных операций.

Напомним, что дипломаты Евросоюза поддержали введение санкций в отношении россиян, причастных к инциденту с применением нервно-паралитического вещества «Новичок».