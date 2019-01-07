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Ракурс
Бразильская спортсменка избила грабителя

Бразильская спортсменка избила грабителя и помогла его задержать (ФОТО 18+)

7 янв 2019, 13:57
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Бразильская спортсменка Польяна Виана, которая выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), избила грабителя, попытавшегося забрать у нее телефон в Рио-де-Жанейро.

Произошло это в тот момент, когда девушка ждала такси около своего дома. К ней подошел незнакомый мужчина и спросил, который час. Польяна ответила, но незнакомец не ушел, а затем потребовал, чтобы она отдала ему телефон и не сопротивлялась, так как у него есть оружие.

Девушка решила немедленно обезвредить грабителя, она нанесла ему несколько ударов, после чего применила удушающий прием. Спортсменка крепко держала грабителя и попросила прохожих вызвать полицию. Когда правоохранители приехали, то обнаружили избитого грабителя и забрали его в полицейский участок.

Его фотографию опубликовал в Instagram глава UFC Дэйна Уайт и рассказал об этом происшествии.

27-летняя Польяна начала спортивную карьеру в 2013 году. За это время она провела 12 поединков, одержала 10 побед и дважды проиграла.

Бразильская спортсменка избила грабителя. Фото: Instagram Дэйна Уайта

Ранее сообщалось, что четверо пьяных полицейских избили и ограбили прохожего в Кременчуге.

Источник: Ракурс


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