Погода в Украине на 7 января: почти во всех регионах ожидается снег (КАРТА)

В большинстве регионов Украины в течение суток будет идти снег

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Погода в Украине 7 января будет достаточно снежной. В большинстве регионов, кроме Закарпатья, ожидаются существенные осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Направление ветра синоптики прогнозируют преимущественно северо-восточное, 5−10 м/с, в части южных регионов — 7−12 м/с. В большинстве западных областей — северо-западное, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 7 января будет облачной, на протяжении суток ожидаются осадки. Столбики термометров ночью покажут -8 … -10°, днем — -6 … -8°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове в течение следующих суток также ожидаются осадки. Ночью температура опустится до -7 … -9°, днем поднимется до -5 … -7°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики в течение суток также прогнозируют снег. Ночью температура составит -6 … -8°, днем — -3 … -5°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре 7 января также ожидается снег. Ночью градусники покажут -7 … -9°, днем — -5 … -7°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове в течение следующих суток также прогнозируют снег. Ночью температура воздуха составит -8 … -10°, днем — -6 … -8°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье сутки пройдут без осадков. Ночью метеорологи прогнозируют -7 … -9°, днем — -3 … -5°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 января будет довольно неспокойной. Утром ожидается слабая геомагнитная буря, в остальное время суток — небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно рассказали, в каком регионе Украины на Рождество следует ожидать самые сильные морозы.