Король Малайзии Мухаммад V, фото — hindustantimes.com

https://racurs.ua/n116519-malayziya-ostalas-bez-pravitelya-korol-otreksya-ot-prestola.html

Racurs.ua

Король Малайзии Мухаммад V в воскресенье, 6 января, отрекся от престола.

Решение об отречении 49-летнего монарха немедленно вступило в силу, сообщает Reuters.

Это первый случай в истории Малайзии, когда король досрочно отказывается от престола. Мотивы решения не сообщаются.

«Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», — говорится в сообщении.

Он поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые ранее выбрали его королем.

Мухаммад V занял трон в 2016 году. Должность монарха в Малайзии является выборной: каждые пять лет короля выбирают из своей среды девять султанов — наследственных правителей штатов, которые вместе формируют законодательный орган — Совет правителей.

Мухаммад V является султаном штата Келантан. Он получил дипломатическое образование в Великобритании. Экс-монарх увлекается экстремальными видами спорта, спортивной стрельбой, а также забегами по пересеченной местности.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что в ноябре прошлого года Мухаммад V сыграл в Москве свадьбу с «Мисс Москва — 2015» 25-летней Оксаной Воеводиной. Официального подтверждения эта информация не получила.

Король Малайзии выполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

В ноябре прошлого года сообщалось, что наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману могут запретить претендовать на престол учитывая резонансное убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.