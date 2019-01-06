Малайзія залишилася без правителя — король відрікся від престолуhttps://racurs.ua/ua/n116519-malayziya-zalyshylasya-bez-pravytelya-korol-vidriksya-vid-prestolu.htmlRacurs.ua
Король Малайзії Мухаммад V в неділю, 6 січня, відрікся від престолу.
Рішення про зречення 49-річного монарха негайно набуло чинності, повідомляє Reuters.
Це перший випадок в історії Малайзії, коли король достроково відмовляється від престолу. Мотиви рішення не повідомляються.
«Його Величність надіслав офіційного листа про зречення від престолу відповідно до встановлених правил», — йдеться у повідомленні.
Він подякував членам Ради правителів (спадкових султанів), які раніше обрали його королем.
Мухаммад V зайняв трон в 2016 році. Посада монарха в Малайзії є виборною: щоп’ять років короля обирають з-поміж себе дев’ять султанів — спадкових правителів штатів, які разом формують законодавчий орган — Раду правителів.
Мухаммад V є султаном штату Келантан. Він отримав дипломатичну освіту у Великій Британії. Екс-монарх захоплюється екстремальними видами спорту, спортивною стрільбою, а також кросом.
Раніше у ЗМІ з’явилися чутки про те, що в листопаді минулого року Мухаммад V зіграв в Москві весілля з «Міс Москва — 2015» 25-річною Оксаною Воєводіною. Офіційного підтвердження ця інформація не отримала.
Король Малайзії виконує церемоніальні функції і є верховним головнокомандуючим збройними силами.
У листопаді минулого року повідомлялося, що спадковому принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману можуть заборонити претендувати на престол з огляду на резонансне вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.