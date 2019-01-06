Король Малайзії Мухаммад V, фото — hindustantimes.com

https://racurs.ua/ua/n116519-malayziya-zalyshylasya-bez-pravytelya-korol-vidriksya-vid-prestolu.html

Racurs.ua

Король Малайзії Мухаммад V в неділю, 6 січня, відрікся від престолу.

Рішення про зречення 49-річного монарха негайно набуло чинності, повідомляє Reuters.

Це перший випадок в історії Малайзії, коли король достроково відмовляється від престолу. Мотиви рішення не повідомляються.

«Його Величність надіслав офіційного листа про зречення від престолу відповідно до встановлених правил», — йдеться у повідомленні.

Він подякував членам Ради правителів (спадкових султанів), які раніше обрали його королем.

Мухаммад V зайняв трон в 2016 році. Посада монарха в Малайзії є виборною: щоп’ять років короля обирають з-поміж себе дев’ять султанів — спадкових правителів штатів, які разом формують законодавчий орган — Раду правителів.

Мухаммад V є султаном штату Келантан. Він отримав дипломатичну освіту у Великій Британії. Екс-монарх захоплюється екстремальними видами спорту, спортивною стрільбою, а також кросом.

Раніше у ЗМІ з’явилися чутки про те, що в листопаді минулого року Мухаммад V зіграв в Москві весілля з «Міс Москва — 2015» 25-річною Оксаною Воєводіною. Офіційного підтвердження ця інформація не отримала.

Король Малайзії виконує церемоніальні функції і є верховним головнокомандуючим збройними силами.

У листопаді минулого року повідомлялося, що спадковому принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману можуть заборонити претендувати на престол з огляду на резонансне вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.