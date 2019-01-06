«Боїнг» викотився зі смуги і заблокував роботу аеропорту у Львові (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116518-boying-vykotyvsya-zi-smugy-i-zablokuvav-robotu-aeroportu-u-lvovi-foto.htmlRacurs.ua
В аеропорту Львова стався надзвичайний випадок. Під час злету 6 січня повітряне судно Boeing 737−800 (Боїнг) викотилося за межі злітно-посадкової смуги.
Інцидент стався о 10.23, повідомив Фейсбук аеропорту «Львів».
Повітряне судно авіакомпанії Turkish Airlines здійснювало рейс за маршрутом Львів-Стамбул.
На борту «Боїнга» перебували 59 пасажирів та 6 членів екіпажу.
Адміністрація аеропорту запевнила, що коефіцієнт щеплення і сила вітру на момент здійснення вирулювання на смугу були достатніми для здійснення вильоту.
В аеропорту оголосили аварійну тривогу.
Пасажири та екіпаж не постраждали, не зазнало пошкоджень і повітряне судно.
Пасажирів висадили з літака і привезли до терміналу «А». Наразі літак евакуюють зі злітно-посадкової смуги, щоб відновити роботу аеропорту.
Адміністрація аеропорту повідомляла, що у суботу, 5 січня, зі Львова затримали виліт декількох рейсів через несприятливі метеоумови, а саме: Лондон — Львів, Львів — Лондон, Мюнхен — Львів, Львів — Мюнхен.
Рейси Катовіце — Львів, Варшава — Львів, Львів — Варшава і Львів — Братислава скасували.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що на початку грудня в аеропорту «Київ» («Жуляни») сталася надзвичайна подія: літак Як-40 зіштовхнувся з генератором.