«Боїнг» викотився зі смуги і заблокував роботу аеропорту у Львові (ФОТО)

"Боїнг" викотився зі смуги у Львові, фото — Фейсбук аеропорту "Львів"

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В аеропорту Львова стався надзвичайний випадок. Під час злету 6 січня повітряне судно Boeing 737−800 (Боїнг) викотилося за межі злітно-посадкової смуги.

Інцидент стався о 10.23, повідомив Фейсбук аеропорту «Львів».

Повітряне судно авіакомпанії Turkish Airlines здійснювало рейс за маршрутом Львів-Стамбул.

На борту «Боїнга» перебували 59 пасажирів та 6 членів екіпажу.

Адміністрація аеропорту запевнила, що коефіцієнт щеплення і сила вітру на момент здійснення вирулювання на смугу були достатніми для здійснення вильоту.

В аеропорту оголосили аварійну тривогу.

Пасажири та екіпаж не постраждали, не зазнало пошкоджень і повітряне судно.

Пасажирів висадили з літака і привезли до терміналу «А». Наразі літак евакуюють зі злітно-посадкової смуги, щоб відновити роботу аеропорту.

Адміністрація аеропорту повідомляла, що у суботу, 5 січня, зі Львова затримали виліт декількох рейсів через несприятливі метеоумови, а саме: Лондон — Львів, Львів — Лондон, Мюнхен — Львів, Львів — Мюнхен.

Рейси Катовіце — Львів, Варшава — Львів, Львів — Варшава і Львів — Братислава скасували.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на початку грудня в аеропорту «Київ» («Жуляни») сталася надзвичайна подія: літак Як-40 зіштовхнувся з генератором.