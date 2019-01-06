«Боинг» выкатился со взлетной полосы и заблокировал работу аэропорта во Львове (ФОТО)

Инцидент с "Боингом" во Львове, фото — Фейсбук аэропорта "Львов"

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В аэропорту Львова произошло чрезвычайное происшествие. Во время взлета 6 января воздушное судно Boeing 737−800 (Боинг) выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел в 10.23, сообщил Фейсбук аэропорта «Львов».

Воздушное судно авиакомпании Turkish Airlines осуществляло рейс по маршруту Львов — Стамбул.

На борту «Боинга» находились 59 пассажиров и 6 членов экипажа.

Администрация аэропорта заверила, что коэффициент сцепления и сила ветра на момент совершения выруливания на полосу были достаточными для осуществления вылета.

В аэропорту объявили аварийную тревогу. Пассажиры и экипаж не пострадали, не получило повреждений и воздушное судно.

Пассажиров высадили из самолета и привезли в терминал «А». Сейчас самолет эвакуируют со взлетно-посадочной полосы, чтобы восстановить работу аэропорта.

Администрация аэропорта сообщала, что в субботу, 5 января, задержали вылет нескольких рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, а именно: Лондон — Львов, Львов — Лондон, Мюнхен — Львов, Львов — Мюнхен.

Рейсы Катовице — Львов, Варшава — Львов, Львов — Варшава и Львов — Братислава отменили.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в начале декабря в аэропорту «Киев» («Жуляны») самолет Як-40 столкнулся с генератором.