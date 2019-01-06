Ребенку заклеили рот лейкопластырем, а общественность России просит «не драматизировать ситуацию» (ВИДЕО)

Дикий случай произошел в роддоме в Ингушетии (РФ)

https://racurs.ua/n116517-rebenku-zakleili-rot-leykoplastyrem-a-obschestvennost-rossii-prosit-ne-dramatizirovat-situaciu.html

Racurs.ua

Полиция Ингушетии (РФ) проверяет сообщение о том, что в роддоме ребенку заклеили рот.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором ребенку, который находился в больничной палате, к лицу лейкопластырем прикрепили соску.

При этом в палате не было медперсонала и родственников младенца. Соску приклеила одна из сотрудниц республиканского перинатального центра, сообщила 6 января радиостанция «Эхо Москвы».

Видео инцидента начало распространяться в мессенджерах и социальных сетях вечером 5 января.

«Ребенок находится в палате, в холодном помещении без каких-либо обогревателей! Матери сейчас рядом нет! Соска прикреплена лейкопластырем, при том, что у мальчика проблемы с легкими! Лейкопластырем!», — говорится в сообщении на видео.

Представитель Общественной палаты Ингушетии призвал в комментарии Оbzor. io не драматизировать ситуацию, назвав шумиху вокруг ролика заказной.

«Мы утром 6 января проводили детальный анализ этой ситуации. Общались и с автором ролика, общались и с так называемой „потерпевшей стороной“, родственниками и близкими ребенка. Это не такая уж драматическая ситуация», — заявил представитель официальной общественности Ингушетии Ибрагим Картоев.

Он считает, что ситуация «банально политизирована». Но местная полиция начала доследственную проверку, которая устанавливает ответственных за безопасность детей в перинатальном центре.