Дитині заклеїли рот лейкопластирем, а громадськість Росії просить «не драматизувати ситуацію» (ВІДЕО)

Дикий випадок стався у пологовому будинку в Інгушетії (РФ)

https://racurs.ua/ua/n116517-dytyni-zakleyily-rot-leykoplastyrem-a-gromadskist-rosiyi-prosyt-ne-dramatyzuvaty-sytuaciu-video.html

Racurs.ua

Поліція Інгушетії (РФ) перевіряє повідомлення про те, що в пологовому будинку дитині заклеїли рот.

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому дитині, яка перебувала в лікарняній палаті, до обличчя лейкопластиром прикріпили соску.

При цьому в палаті не було медперсоналу і родичів немовляти. Соску приклеїла одна зі співробітниць республіканського перинатального центру, повідомило 6 січня «Ехо Москви».

Відео інциденту почало поширюватися в месенджерах і соціальних мережах увечері 5 січня.

«Дитина перебуває в палаті, в холодному приміщенні без будь-яких обігрівачів! Матері на даний момент поруч немає! Соска прикріплена лейкопластирем, при тому, що у хлопчика проблеми з легенями! Лейкопластиром!», — йдеться в повідомленні з відео.

Представник Громадської палати Інгушетії закликав у коментарі Оbzor. io не драматизувати ситуацію, назвавши галас навколо ролика замовним.

«Ми вранці 6 січня проводили детальний аналіз цієї ситуації. Спілкувалися і з автором ролика, спілкувалися і з так званою „потерпілою стороною“, родичами і близькими дитини. Це не така вже й драматична ситуація», — заявив представник офіційної громадськості Інгушетії Ібрагім Картоєв.

Він вважає, що ситуація «банально політизується». Але місцева поліція розпочала дослідчу перевірку, яка встановлює відповідальних за безпеку дітей в перинатальному центрі.