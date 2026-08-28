Король Норвегії Гаральд V помер у віці 89 років. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215891-pomer-korol-norvegiyi-garald-v-yomu-bulo-89-rokiv.html

Ракурс

Король Норвегії Гаральд V помер у віці 89 років.

У четвер, 28 серпня, він перебував в університетській лікарні в Осло в надзвичайно тяжкому стані. Монарха госпіталізували із гемолітичною анемією (за якого еритроцити руйнуються швидше, ніж організм встигає їх відновлювати) та ускладненнями. Гаральд V пішов з життя у п’ятницю, 28 серпня, о 6.35. Про це повідомив королівський двір Норвегії.

Гаральд V правив Норвегією з 17 січня 1991 року — понад 35 років. Він став норвезьким королем після смерті свого батька Олава V. Гаральд V був найстаршим чинним монархом Європи та одним із найпопулярніших представників норвезької королівської родини.

Нагадаємо, 18 травня на 64-му році життя помер народний депутат VII, VIII та IX скликань Степан Кубів. У 2012 році він був обраний народним депутатом від «Батьківщини», у 2014 році — від «Блоку Петра Порошенка». У 2019 році став нардепом від «Європейської солідарності».