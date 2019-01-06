Погода в Україні на 7 січня: майже в усіх регіонах очікується сніг (КАРТА)

У більшості регіонів України протягом доби йтиме сніг

https://racurs.ua/ua/n116520-pogoda-v-ukrayini-na-7-sichnya-mayje-v-usih-regionah-ochikuietsya-snig-karta.html

Racurs.ua

Погода в Україні 7 січня буде доволі сніжною. У більшості регіонів, окрім Закарпаття, очікуються істотні опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Напрямок вітру синоптики прогнозують переважно північно-східний, 5−10 м/с, у частині південних регіонів — 7−12 м/с. В більшості західних областей — північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Києві 7 січня буде хмарною, опади очікуються протягом усієї доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть -8 … -10°, вдень — -6 … -8°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Львові протягом наступної доби також очікуються опади. Вночі температура опуститься до -7 … -9°, вдень підніметься до -5 … -7°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики протягом доби також прогнозують сніг. Вночі температура становитиме -6 … -8°, вдень — -3 … -5°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі 7 січня також очікується сніг. Вночі термометри покажуть -7 … -9°, вдень — -5 … -7°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові протягом наступної доби також прогнозують сніг. Вночі температура повітря становитиме -8 … -10°, вдень — -6 … -8°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті доба мине без істотних опадів. Вночі метеорологи прогнозують -7 … -9°, вдень — -3 … -5°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 7 січня буде доволі неспокійним. Вранці очікується слабка геомагнітна буря, в решту доби — невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики нещодавно розповіли, в якому регіоні України на Різдво слід очікувати найсильніші морози.