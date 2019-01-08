Корабель ВМС США в Чорному морі: стало відомо, де він зараз перебуває

Корабель ВМС США в Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n116564-korabel-vms-ssha-v-chornomu-mori-stalo-vidomo-de-vin-zaraz-perebuvaie.html

Racurs.ua

Десантний корабель військово-морських сил (ВМС) США USS Fort McHenry вже прибув до порту Констанца (Румунія), що на узбережжі Чорного моря. Відомо, що він прибув ще вчора, 7 січня, та зараз перебуває в порту. Про це повідомляється в Twitter ВМС США.

Це перший американський корабель, що увійшов до Чорного моря після того, як у листопаді російські прикордонники взяли в полон українських моряків поблизу Керченської протоки.

Очікується, що USS Fort McHenry перебуватиме в Констанці до 10 січня, після чого він проведе спільні морські маневри з румунським фрегатом у територіальних і міжнародних водах.

Раніше повідомлялося, що Міноборони РФ оголосило про «комплекс заходів по контролю за діями» американців у Чорному морі. Сторожовий корабель Чорноморського флоту «Допитливий» спостерігає за діями десантного корабля військово-морських сил (ВМС) США «Форт-Макгенрі» (USS FortMcHenry, LSD43) в акваторії Чорного моря.