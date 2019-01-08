Корабль ВМС США в Черном море: стало известно, где он сейчас находится

Корабль ВМС США в Черном море

https://racurs.ua/n116564-korabl-vms-ssha-v-chernom-more-stalo-izvestno-gde-on-seychas-nahoditsya.html

Racurs.ua

Десантный корабль военно-морских сил (ВМС) США USS Fort McHenry уже прибыл в порт Констанца (Румыния), на побережье Черного моря. Известно, что он прибыл туда еще вчера, 7 января, и сейчас находится в порту. Об этом сообщается в Twitter ВМС США.

Это первый американский корабль, вошедший в Черное море после того, как в ноябре российские пограничники взяли в плен украинских моряков около Керченского пролива.

Ожидается, что USS Fort McHenry будет находиться в Констанце до 10 января, после чего он проведет совместные морские маневры с румынским фрегатом в территориальных и международных водах.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ объявило о «комплексе мер по контролю за действиями» американцев в Черном море. Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» наблюдает за действиями десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт-Макгенри» (USS FortMcHenry, LSD 43) в акватории Черного моря.