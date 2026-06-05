Мощный взрыв прогремел в порту Румынии, мог взорваться украинский дрон. Фото:

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Потужний вибух прогримів 5 червня у румунському порту Констанца.

Попередньо відомо, що вибухнув, ймовірно, український морський дрон із десятками кілограмів вибухівки на борту. Безпілотник перебував біля нафтового терміналу Oil Terminal. Наразі невідомо, як він потрапив на територію порту в Румунії. Про це повідомило румунське видання Digi24.

Зазначається, що безпілотний об'єкт виявили о 5.00 біля причалів 77−78, де розташована штаб-квартира Румунського агентства порятунку людських життів на морі (ARSVOM). В порту оголошували тривогу й запроваджували «червоний план реагування». Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Про інцидент вже поінформували президента Румунії Нікушора Дана, який в момент вибуху в порту перебував у літаку Spartan, яким він летить до Чорногорії на саміт ЄС — Західні Балкани.

У Міністерстві оборони Румунії припустили, що це був морський безпілотник такого типу, «що використовувався у війні в Україні». Він самостійно здетонував близько 10.30.

Нагадаємо, 29 травня російський «Шахед» влучив у багатоповерховий житловий будинок в румунському місті Галац. Внаслідок цього постраждали двоє осіб.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що у будинок влучив російський «Герань-2», який вилетів з російської території. Цей дрон міг бути уражений українською ППО поблизу міста Рені в Одеській області, змінив траєкторію польоту та полетів у бік Румунії.

Після інциденту персоною нон грата в Румунії оголосили генерального консула РФ у румунському місті Констанца й заявила про закриття дипломатичного відомства.

Джерело: Digi24