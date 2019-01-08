Ситуация на дорогах Украины: названы области, где ограничили движение автотранспорта (КАРТА, ФОТО)

Ситуация на дорогах Украины: названы области, где ограничено движение автотранспорта. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n116562-situaciya-na-dorogah-ukrainy-nazvany-oblasti-gde-ogranicheno-dvijenie-avtotransporta.html

Racurs.ua

Ситуация на дорогах Украины на юге страны остается сложной. В Запорожской области ограничено движение транспорта на отдельных участках автодорог.

Из-за снегопада и сильного ветра за прошедшие сутки в Запорожской области образовались сугробы высотой 80 см. Дорожные службы проводят работы по очистке автодорог области. Служба автомобильных дорог в Запорожской области приняла решение об ограничении движения транспорта во избежание заторов, сообщают в Укравтодоре.

Так, движение ограничено на участках автодорог Т-08−19 Бильмак — / м-14 / (от пгт Бильмак до села Осипенко Бердянского района), Т-08−21 / Н-30 / - Приморск (от села Панфиловка до города Приморск).

Сейчас на дорогах ведутся работы по уборке снега. По состоянию на 8.30 8 января сняты ограничения на движение по автодороге М-14, а с 10.30 восстановлено движение на автодороге Н-30.

Как отмечают в «Укравтодоре», в других областях Украины проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Состояние покрытия автодорог в большинстве областей заснеженное.

Как ранее сообщал «Ракурс», в отдельных областях Украины сегодня, 8 января, будет снег, на остальной территории без осадков.