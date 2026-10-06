В Ковеле мужчина с топором напал на посетителей «Эпицентра». Фото:

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Ракурс

Чоловік із сокирою напав на людей на території будівельно-господарського гіпермаркету у місті Ковель на Волині.

Подія сталася орієнтовно о 16.00 у вівторок, 6 жовтня. Троє відвідувачів отримали поранення і перебувають у важкому стані. За життя цих людей борються лікарі. Ще одну людину терміново шпиталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Стать постраждалих та їхній вік не розголошують. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на генерального директора Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання Валентина Вітра.

Тим часом інспектор сектору комунікації Нацполіції Волині Микола Дубровський поінформував, що чоловік узяв сокиру з вітрини та вдарив нею трьох відвідувачів. Нападника вже затримали. Ним виявився місцевий мешканець. Попередньо дії чоловіка кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини встановлюються.

У мережі пишуть, що подія сталася в «Епіцентрі».

Нагадаємо, українець влаштував масову різанину в монастирі у Польщі. Внаслідок збройного нападу на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в місті Ярослав загинув священник. Ще троє священників та одна жінка зазнали поранень.

Джерело: «Суспільне»