Мужчина ударил ножом ТЦКшника на Львовщине и отстреливался от полиции. Фото:

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Ракурс

Напад на працівника ТЦК стався у Львівській області.

У Шептицькому 11 жовтня працівники районного Територіального центру комплектування ЦК та соціальної підтримки у супроводі поліції проводили мобілізаційні заходи. Для перевірки документів вони зупинили чоловіка, який раптово дістав ніж та вдарив у шию 43-річного ТЦКшника. Після цього нападник втік. Про це повідомила Національна поліція.

Унаслідок нападу представник військкомату отримав тяжке поранення шиї з пошкодженням кровоносних судин та дихальних шляхів. Наразі він знаходиться в реанімації.

Правоохоронці встановили, що нападник — 47-річний місцевий мешканець. Під час затримання він чинив опір та стріляв із пневматичного пістолету у бік поліцейського. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Нагадаємо, на початку вересня в Одеській області сталася ДПТ за участю працівника ТЦК. Працівник військкомату наїхав на хлопчика двох з половиною років, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, і покинув місце ДТП. Дитину госпіталізували.