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Ракурс
Напад на школу в Пекіні / Фото: Фото: telegraf.com.ua

Напад на школу в Пекіні: озброєний співробітник освітнього закладу поранив 20 дітей (ФОТО)

8 січ 2019, 12:15
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Напад на школу у Пекіні скоїв працівник навчального закладу. Він поранив 20 дітей, які навчалися у другому класі на території початкової школи.

Поранені учні перебувають у місцевій лікарні, деяким школярам проведено термінові операції. Поліція затримала зловмисника, мотиви його вчинку з’ясовуються, пише South China Morning Post.

Напад стався близько 11.15 ранку у вівторок, 8 січня. Один із батьків школярів стверджував, що зловмисник використовував зброю, подібну до молотка.

«Працівник нашої школи напав на 20 учнів на сходах першого поверху. Він не використовував ніж», — повідомила вчителька.

Лікарі зазначили, що в госпіталі було призупинено кілька планових операцій задля порятунку дітей.

Нагадаємо, торік у квітні в Китаї чоловік здійснив напад на школу, внаслідок чого загинуло семеро школярів, ще 12 поранені.

Джерело: Ракурс


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