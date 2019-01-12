На Донетчине в ужасном ДТП погибла семья (ФОТО)

В Донецкой области столкнулись легковое авто и маршрутка. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n116728-na-donetchine-v-ujasnom-dtp-pogibla-semya-foto.html

Racurs.ua

Ужасное ДТП произошло 12 января в Краматорске. Авто ВАЗ 2110 столкнулось с рейсовым автобусом «Старый город — Малотарановка».

От травм на месте погибла семья из трех человек. Водитель легкового авто и еще одна пассажирка оказались в больнице. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что авария произошла около 11.00. Водитель легковушки не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Предварительно установлено, что водитель легковушки не выбрал безопасный скоростной режим.

Пассажиры маршрутного такси не пострадали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 1 января в Николаевской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Opel Astra и Mazda-6. В дорожно-транспортном происшествии погибли восемь человек.