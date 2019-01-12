Снегопады в Украине: снято ограничение движения транспорта в Николаевской области

Заснеженная дорога. Фото: Служба автомобильных дорог в Кировоградской области

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Racurs.ua

На Николаевщине обеспечено движение по дорогам государственного значения, ограничение движения транспорта снято.

Разрешается двигаться по автодорогам грузовикам и маршруткам с 14.00 сегодняшнего дня. Об этом 12 января сообщил «Укравтодор» на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что снято ограничение движения на дороге М-13 Кропивницкий — Платонове, км 76+432 — км 157+067 от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью.

Тем временем Служба автомобильных дорог в Кировоградской области в Facebook сообщила, что ограничения движения транспорта на всех направлениях были сняты еще до полуночи 11 января. В течение минувшей ночи над ликвидацией заснеженности работали 120 единиц техники и 136 дорожных рабочих.

«Техника продолжает обрабатывать дороги противогололедной смесью», — заверили дорожники.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области в связи со сложными погодными условиями спасателей привлекли к работе — техника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям помогала освобождать транспортные средства из снежного плена.