Снігопади в Україні: дорожники зняли обмеження руху транспорту на автошляхах Миколаївської області

Засніжена дорога. Фото: Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

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Racurs.ua

На Миколаївщині забезпечено рух дорогами державного значення, обмеження руху транспорту знято.

Дозволяється рухатися автошляхами вантажівкам та маршруткам із 14.00 сьогоднішнього дня. Про це 12 січня повідомив «Укравтодор» на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що знято обмеження руху на дорозі М-13 Кропивницький — Платонове, км 76+432 — км 157+067 від межі з Кіровоградською областю до межі із Одеською областю.

Тим часом Служба автомобільних доріг в Кіровоградській області у Facebook повідомила, що обмеження руху транспорту на всіх напрямках було знято ще до опівночі 11 січня. Протягом минулої ночі над ліквідацією засніженості працювали 120 одиниць техніки та 136 дорожніх робітників.

«Техніка продовжує обробляти дороги протиожеледною сумішшю», — запевнили дорожники.

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області у зв’язку зі складними погодними умовами рятувальників залучили до роботи — техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій допомагала звільняти транспортні засоби зі снігового полону.