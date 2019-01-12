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Ракурс
Важкі погодні умови на Полтавщині, фото: ДСНС

Погодні негаразди в Україні: на Полтавщині рятувальники витягли майже 60 вантажівок, дві «швидкі» та чотири автобуси (ФОТО, ВІДЕО)

12 січ 2019, 11:35
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У Полтавській області у зв’язку зі складними погодними умовами рятувальники допомагають звільнювати транспортні засоби зі снігового полону.

Так, протягом минулої доби співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) витягли 69 вантажівок, в яких загалом перебувало 80 осіб, чотири автобуси з 53-ма пасажирами, два автомобілі швидкої допомоги, у яких було вісім осіб, та два легковики. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, вчора ввечері на одній із вулиць міста Кременчука у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої допомоги, який рятувальникам довелося витягувати за допомогою тросу.

Загалом через погіршення погодних умов вчора було ускладнено рух в напрямку Козельщинського, Кобеляцького, Кременчуцького районів області та міста Кременчука.

Місцеві правоохоронці повідомляли про обмеження руху в напрямку Кіровоградської області.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, Європа в останні дні потерпає від дуже сильних снігопадів. Зокрема, в німецькому регіоні Баварія для боротьби з негодою довелося задіяти військовослужбовців.

Жертвами стихії стали вже майже 20 осіб, переважно внаслідок сходження лавин у горах та падіння дерев під вагою снігу. Так, вчора в Німеччині внаслідок падіння дерева загинув дев’ятирічний хлопчик.

Джерело: Ракурс


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