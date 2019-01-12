Погодные неурядицы в Украине: на Полтавщине спасатели вытащили почти 60 грузовиков, две скорые помощи и четыре автобуса (ВИДЕО, ФОТО)

Тяжелые погодные условия на Полтавщине, фото: ГСЧС

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Racurs.ua

В Полтавской области в связи со сложными погодными условиями спасатели помогают освобождать транспортные средства из снежного плена.

Так, за прошедшие сутки сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вытащили 69 грузовиков, в которых в общей сложности находилось 80 человек, четыре автобуса с 53-мя пассажирами, два автомобиля скорой помощи, в которых было восемь человек, и две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, вчера вечером на одной из улиц города Кременчуга в снежном сугробе застрял автомобиль скорой помощи, который спасателям пришлось извлекать с помощью троса.

В целом из-за ухудшения погодных условий вчера было затруднено движение в направлении Козельщинского, Кобеляцкого, Кременчугского районов области и города Кременчуга.

Местные правоохранители сообщали об ограничении движения в направлении Кировоградской области.

Напомним, Европа в последние дни страдает от очень сильных снегопадов. В частности, в немецком регионе Бавария для борьбы с непогодой пришлось задействовать военнослужащих.

Жертвами стихии стали уже около 20-ти человек, преимущественно в результате схода лавин в горах и падения деревьев под тяжестью снега. Так, вчера в Германии в результате падения дерева погиб девятилетний мальчик.