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Ракурс
В Донецькій області зіткнулися легкове авто та маршрутка. Фото: Нацполіція

На Донеччині в жахливій автопригоді загинула сім’я (ФОТО)

12 січ 2019, 16:54
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Жахлива ДТП сталася 12 січня в Краматорську. Авто ВАЗ 2110 зіткнулося з рейсовим автобусом «Старий город — Малотаранівка».

Від травм на місці загинула сім’я з трьох осіб. Водій легкового авто та ще одна пасажирка опинилися в лікарні. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Зазначається, що аварія сталася близько 11.00. Водій легковика не впорався з керуванням транспорту, виїхав на зустрічну смугу та врізався в автобус. Попередньо встановлено, що водій легковика не вибрав безпечний швидкісний режим.

Пасажири маршрутного таксі не постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Смертельна ДТП на Донеччині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 1 січня у Миколаївській області відбулося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Opel Astra та Mazda-6. В дорожньо-транспортній пригоді загинули восьмеро осіб.

Джерело: Ракурс


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