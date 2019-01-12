На Донеччині в жахливій автопригоді загинула сім’я (ФОТО)

В Донецькій області зіткнулися легкове авто та маршрутка. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n116728-na-donechchyni-v-jahlyviy-avtoprygodi-zagynula-sim-ya-foto.html

Racurs.ua

Жахлива ДТП сталася 12 січня в Краматорську. Авто ВАЗ 2110 зіткнулося з рейсовим автобусом «Старий город — Малотаранівка».

Від травм на місці загинула сім’я з трьох осіб. Водій легкового авто та ще одна пасажирка опинилися в лікарні. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Зазначається, що аварія сталася близько 11.00. Водій легковика не впорався з керуванням транспорту, виїхав на зустрічну смугу та врізався в автобус. Попередньо встановлено, що водій легковика не вибрав безпечний швидкісний режим.

Пасажири маршрутного таксі не постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 1 січня у Миколаївській області відбулося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Opel Astra та Mazda-6. В дорожньо-транспортній пригоді загинули восьмеро осіб.