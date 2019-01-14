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Ракурс
ДТП на Харківщині. Фото: Нацполіція

Смертельна ДТП на Харківщині: загинуло четверо осіб, 11 дістали травми (ФОТО)

14 січ 2019, 11:32
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Кривава ДТП, що сталася в Харківській області, забрала життя чотирьох осіб, ще 11 дістали поранення й були доправлені в лікарні.

Аварія сталася 14 січня близько 8.00 на автошляху неподалік міста Чугуїв. Зіткнулися мікроавтобус Volkswagen (Фольксваген) та легковик Hyundai (Хюндай). Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Попередньо встановлено, що дітей серед загиблих немає.

На місці події працюють працівники поліції, які оглядають місце аварії.

Правоохоронці зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції інформацію про ДТП. Наразі встановлюються всі обставини аварії.

Жертвами аварії в Харківській області стали четверо осіб. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 12 січня в Краматорську автомобіль ВАЗ 2110 зіткнувся з рейсовим автобусом «Старе місто — Малотаранівка». Від травм на місці загинула сім’я з трьох осіб. Водій легкового авто та ще одна пасажирка опинилися в лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом аварії.

Джерело: Ракурс


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