Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Toyota показала модель внедорожника, посвященную эволюции машины. Фото: motor.ru

Toyota показала модель внедорожника, посвященную эволюции машины (ФОТО)

24 янв 2019, 12:29
999

Toyota (Тойота) показала модель внедорожника Land Cruiser Heritage Edition, посвященную эволюции автомобиля.

Особая версия Land Cruiser (Лэнд Крузер) имеет два ряда сидений, 18-дюймовые алюминиевые колеса BBS и доступна всего в двух расцветках, сообщает Motor.ru.

В Toyota рассказали и об остальных характеристиках внедорожника Land Cruiser Heritage Edition. Новая версия имеет двигатель объемом 5,7 литров, обладает мощностью 386 лошадиных сил и 544 Нм крутящего момента, полный привод и понижающий ряд трансмиссии. Также у внедорожника присутствует гидравлическая система стабилизации кузова, система помощи при спуске подъеме и внедорожный круиз контроль.

Салон Land Cruiser Heritage Edition оборудован сиденьями с вентиляцией, четырехзонным климат контролем, беспроводной зарядкой для гаджетов и мультимедийной системой.

Внедорожник из особой версии украсят винтажными логотипами Land Cruiser и хромированными боковыми молдингами. Отмечается, что всего будет изготовлено 1200 моделей Land Cruiser Heritage Edition, а продажи авто начнутся летом 2019 года.

Toyota показала модель внедорожника Land Cruiser Heritage Edition. Фото: motor.ru/


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше