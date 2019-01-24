Горящее судно в Керченском проливе плывет к берегам Крыма, есть угроза взрыва

Горящее судно в Керченском проливе плывет к берегам Крыма. Фото: kerch.fm

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На танкере «Маэстро», который третьи сутки горит в Черном море, сохраняется угроза взрыва. На данный момент высота пламени достигает 20 м. Об этом сообщил пресс-центр Азово-Черноморского филиала морской спасательной службы.

Течение несет горящие танкеры «Маэстро» и «Канди» к крымским берегам. Они дрейфуют со скоростью примерно 0,5 мили в сторону Керченского пролива. Их могут взять на буксир, если танкеры начнут представлять угрозу судоходству, пишет ТАСС.

В пресс-центре Росморречфлота сообщили, что суда движутся медленно и контролированно, направление их движения можно будет изменить при необходимости.

Контролируемый дрейф судна «Канди» восстановился, у него оторвало последний швартовый конец, оно движется сейчас в сторону побережья Краснодарского края. На одном из танкеров накануне ликвидировали пожар. «Канди» почти полностью выгорел, а «Маэстро» горит до сих пор. Есть вероятность, что на его борт высадят спасателей, чтобы они выяснили, может ли судно затонуть.

Напомним, что взрыв судов в Керченском проливе произошел 21 января вечером. В результате взрыва и пожара погибли 10 моряков, 12 спасли еще 10 человек до сих пор не нашли.