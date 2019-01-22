Взрыв на судах в Керченском проливе: судьба 10 моряков до сих пор неизвестна

Взрыв на судах в Керченском проливе: судьба 10 моряков до сих пор не известна. Фото: Vesti.Ru

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Взрыв на судах в Керченском проливе произошел 21 января вечером. В результате взрыва и пожара погибли 10 моряков, 12 спасены, еще 10 человек до сих пор не найдены.

В Росморречфлоте заявили о том, что шансов найти живыми 10 моряков уже нет, в связи с этим в 6.00 утра 22 января операция была переведена из спасательной в поисковую. Также в ведомстве подтвердили, что горение судов еще продолжается, сообщает «Интерфакс».

Напомним, вчера в нейтральных водах Черного моря в 15 морских милях от Крыма произошел взрыв, а затем и пожар на судах «Канди» и «Маэстро». На борту танкеров находились граждане Турции и Индии. Суда везли сжиженный газ.

Предварительной причиной пожара является передача топлива с борта на борт. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Черном море.