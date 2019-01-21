Взрыв суден в Керченском проливе: возросло число погибших, названа возможная причина пожара

Взрыв суден в Керченском проливе. Фото: NEWS-R.ru

https://racurs.ua/n117092-vzryv-suden-v-kerchenskom-prolive-vozroslo-chislo-pogibshih-nazvana-vozmojnaya-prichina-pojara.html

Racurs.ua

Число погибших в результате взрыва и пожара на суднах у Керченского пролива возросло до 11.

Также стала известна возможная причина взрыва. Как пишет ТАСС, возможной причиной пожара и взрыва стало нарушение техники безопасности при передаче топлива на другое судно. Сейчас это основная версия.

Пожар произошел на бортах судна «Канди» и судна «Маэстро». На первом находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту второго судна находились 14 человек (семь граждан Турции и семь граждан Индии). Сейчас продолжается спасательная операция.

Известно, что в воде находятся люди, которые ждут помощи спасателей. Около десяти суден привлечены к спасательной операции.

Напомним, что в Керченском проливе произошел взрыв на судне, которое затем загорелось. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Сначала было известно, что погибли девять человек в результате взрыва и пожара.