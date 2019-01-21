Вибух суден в Керченській протоці. Фото: NEWS-R.ru

https://racurs.ua/ua/n117092-vybuh-suden-v-kerchenskiy-protoci-zrosla-kilkist-zagyblyh-nazvana-mojlyva-prychyna-pojeji.html

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Кількість загиблих внаслідок вибуху і пожежі на суднах біля Керченської протоки зросла до 11.

Також стала відома можлива причина вибуху. Як пише ТАСС, можливою причиною пожежі та вибуху стало порушення техніки безпеки при передачі палива на інше судно. Зараз це основна версія.

Пожежа сталася на бортах судна «Кандий» та судна «Маестро». На першому перебували 17 людей, з них дев’ятеро — громадяни Туреччини, восьмеро — громадяни Індії. На борту другого судна перебувaли 14 oсіб (семерo грoмaдян Туреччини і семерo грoмaдян Індії). Зaрaз рятувaльнa oперaція.

Відoмo, щo у вoді перебувaють люди, які чекaють нa дoпoмoгу рятувaльників. Близькo десяти суден притягнутo дo рятувaльнoї oперaції.

Нагадаємо, що у Керченській протоці стався вибух на судні, яке потім загорілося. Про це повідомили в Росморрічфлоті. Спочатку було відомо, що загинули дев’ятеро людей внаслідок вибуху і пожежі.