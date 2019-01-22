Гугл оштрафовали на 50 млн евро за плохое информирование пользователей о хранении личных данных

Гугл оштрафовали на 50 млн евро за плохое информирование пользователей о хранении их личных данных. Фото: інфолайф - Інформатор

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Racurs.ua

Компанию Гугл (Google) оштрафовали во Франции на 50 млн евро за неправильное информирование пользователей о сборе и хранении их личных данных.

Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (CNIL) во Франции выявила ряд нарушений, касающихся сбора и хранения данных пользователей. В частности, в комиссии заявили, что компания Гугл неправильно информирует пользователей о том, какие именно данные собираются, используются для показа рекламы и как долго хранятся, сообщает NOS.

Также в комиссии указали, что запрос на обработку личных данных не достаточно четко информирует пользователей и не является однозначным. В тоже время, согласно французскому законодательству о конфиденциальности, запросы компаний и разрешения пользователей должны быть конкретными и четкими.

В связи с выявленными нарушениями комиссия оштрафовала Гугл на максимально возможную сумму.

Ранее сообщалось, что Гугл оштрафовали в России за неприсоединение к государственной системе интернет-цензуры.