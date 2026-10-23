Дональд Трамп просил в Google переименовать Атлантический океан, но получил отказ. Фото:

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Ракурс

Президент Дональд Трамп просив у Гугл перейменувати Атлантичний океан.

Американський лідер заявив, що телефонував генеральному директору компанії Google Сундару Пічаї з пропозицією змінити назву Атлантичного океану, однак той відмовився. Про це він заявив 21 жовтня під час мітингу в Південній Кароліні, пише видання Washington Post.

Глава Сполучених Штатів нагадав, що вже перейменував Мексиканську затоку та озеро Онтаріо і наголосив, що «нам потрібен океан». Саме тому він запитав керівника Гугл, чи може компанія «впоратися» зі зміною назви Атлантичного океану.

Ні, ні, ні. Цього разу я цього не зроблю. Океани — це інакше, оскільки вони межують із багатьма країнами, — процитував Трамп відповідь Пічаї.

Після цього, за словами американського президента, він можливо відмовиться від ідеї перейменувати Атлантичний океан. Однак він не виключає, що назве Тихий океан «Американським океаном».

Ще 11 жовтня під час мітингу в Кларксвіллі Трамп казав, що міг би перейменувати Атлантичний або Тихий океан. Тоді він припустив, що можна назвати океан на його честь типу «океан Трампа» або «океан Америк».

Нагадаємо, у січні 2025 року Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську. А вже в серпні 2026 року він перейменував озеро Онтаріо на озеро Америка. Гугл мапс показує нову назву, але для користувачів у Сполучених Штатах.

Джерело: Washington Post