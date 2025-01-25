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Робить Америку великою — Трамп перейменував два географічних об'єктиhttps://racurs.ua/ua/n203468-robyt-ameryku-velykou-tramp-pereymenuvav-dva-geografichnyh-obiekty.htmlРакурс
У США Мексиканську затоку офіційно перейменували на Американську.
Це зробили згідно з указом президента США Дональда Трампа, йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ США.
Також, згідно з розпорядженням, найвища гора країни на Алясці знову називатиметься Мак-Кінлі. У 2015 році президент Барак Обама перейменував її на Деналі.
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