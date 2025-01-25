https://racurs.ua/ua/n203468-robyt-ameryku-velykou-tramp-pereymenuvav-dva-geografichnyh-obiekty.html

Ракурс

У США Мексиканську затоку офіційно перейменували на Американську.

Це зробили згідно з указом президента США Дональда Трампа, йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ США.

Також, згідно з розпорядженням, найвища гора країни на Алясці знову називатиметься Мак-Кінлі. У 2015 році президент Барак Обама перейменував її на Деналі.

Новина доповнюється