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Ракурс

Робить Америку великою — Трамп перейменував два географічних об'єкти

25 січ 2025, 13:50
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У США Мексиканську затоку офіційно перейменували на Американську.

Це зробили згідно з указом президента США Дональда Трампа, йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ США.

Також, згідно з розпорядженням, найвища гора країни на Алясці знову називатиметься Мак-Кінлі. У 2015 році президент Барак Обама перейменував її на Деналі.

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Джерело: Ракурс


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