https://racurs.ua/n203468-delaet-ameriku-velikoy-tramp-pereimenoval-dva-geograficheskih-obekta.html

Ракурс

У США Мексиканську затоку офіційно перейменували на Американську.

Це зробили згідно з указом президента США Дональда Трампа, йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ США.

Також, згідно з розпорядженням, найвища гора країни на Алясці знову називатиметься Мак-Кінлі. У 2015 році президент Барак Обама перейменував її на Деналі.

Вільям Маккінлі, 25-й президент США,⁣ просував в Конгресі ідею анексії Гавайських островів, які, на його думку, мали стратегічне військове значення.

Американська затока, раніше відома як Мексиканська, є одним із найважливіших активів в історії та економіці США. Простягаючись на понад 1 700 миль уздовж узбережжя США і охоплюючи майже 160 мільйонів акрів, затока є критично важливим центром американської торгівлі, енергетики та морської промисловості. Завдяки перейменуванню затоки на Американську президент Трамп підкреслив її вагоме значення для економічної сили та життєдіяльності Сполучених Штатів. Гора Маккінлі, найвища вершина Північної Америки, є символом сили та рішучості 25-го президента США Вільяма Маккінлі. Він героїчно привів країну до перемоги у Іспано-американській війні, заклавши основу для стрімкого економічного зростання та територіальних здобутків. Трагічно загиблий унаслідок замаху під час перебування на посаді, президент Маккінлі залишив після себе спадщину стійкості та успіху Америки. У 1917 році його ім’ям офіційно назвали найвищу вершину континенту. Однак у 2015 році адміністрація президента Обами позбавила цю вершину історичної назви, що багато хто розцінив як неповагу до досягнень і жертви Маккінлі. Відновлення назви Гора Маккінлі є значущим кроком у визнанні його спадщини. Міністерство внутрішніх справ США залишається відданим виконанню указу президента Трампа, забезпечуючи, щоб назви, які використовуються, відображали цінності, жертви та досягнення, що визначають націю, — йдеться у повідомленні американського МВС.

Раніше президентка Мексики Клаудія Шейнбаум на пропозицію Трампа перейменувати Мексиканську затоку, запропонувала назвати територію США, яка раніше була частиною Мексики, «Мексиканською Америкою».