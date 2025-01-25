Умеров незаконно устраняет руководство Агентства оборонных закупок, - жалоба в НАБУ

https://racurs.ua/n203467-umerov-nezakonno-ustranyaet-rukovodstvo-agentstva-oboronnyh-zakupok-jaloba-v-nabu.html

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Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву про зловживання службовим становищем міністром оборони Умєровим на тлі інциденту з керівництвом Агенції оборонних закупівель.

У ЦПК наголосили, що статут АОЗ передбачає створення Наглядової ради, а від так Міноборони не має повноважень на непродовження договору з чинною керівницею АОЗ. Така компетенція є лише в Наглядової ради.

ЦПК вказує, що статут АОЗ передбачає створення Наглядової ради, тобто в Міноборони відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею агенції

24 січня Умєров не продовжив контракт із директоркою Агентства оборонних закупівель Мариною Безруковою та подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника — Дмитра Кліменкова.

Також Міноборони відкликало двох представників держави з Наглядової ради Агенства оборонних закупівель. Це Юрій Джигир (заступник Умєрова) та Тарас Чмут (директор фонду «Повернись живим»).

За словами Умєрова, новим директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова.

Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на «Амазон», де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули, — заявив Умєров.

Щодо відкликання двох представників держави з Наглядової ради Умєров сказав так:

Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління. Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом.

Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри рішення міністра оборони Умєрова.

Вона також зазначила, що була шокована оприлюдненою інформацією Умєрова про непродовження контракту. За словами Безрукової, «виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству».

Приблизно тиждень тому Безрукова спілкувалась з міністром оборони, він жодних претензій до неї не висловлював.

Президент Зеленський має негайно відправити міністра оборони у відставку. Міністр Умєров зриває ключову реформу України — реформу оборонних закупівель. Ціна питання — не тільки 300 млрд гривень коштів державного бюджету, а і знищення Данської моделі фінансування закупівель української зброї за іноземні гроші. Ці рішення міністра є однозначною диверсією та підривом обороноздатності країни, — заявила виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк.

Історія питання

В умовах повномасштабної війни з росією на закупівлю та виробництво зброї йде велитенська кількість грошей. Так, в 2024 році Агенція оборонних закупівель мала бюджет понад 300 мільярдів гривень.

На цей рік в державному бюджеті закладено 739 мільярдів гривень на виробництво та закупівлю зброї для ЗСУ.

Так, у листопаді минулого року міністр оборони Рустем Умєров попросив уряд забрати з бюджету Міноборони 23 млрд грн і віддати їх Державній прикордонній службі, бо прикордонники отримали комерційну пропозицію від польської фірми Phu Lechmar на поставку різних мін і снарядів до 100 млрд грн. У тексті йдеться про те, що ця компанія вже зривала графік поставок.