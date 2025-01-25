Новые детали по делу главного психиатра ВСУ – Друзь хотел купить виллу в Турции за 650 тыс. евро

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З’явились нові деталі у справі головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, якого викрила СБУ.

Як стверджують в СБУ, у 2024 році він двічі їздив до Туреччини. Там він намагався купити триповерхову віллу з басейном за 650 тис. євро, пише «Громадське».

Під час поїздок Друзь активно переписувався з ріелтором, який пропонував різні варіанти елітного житла.

В Туреччині живе його прийомна дочка, для якої Друзь купив новеньку «Тойоту». Покупку психіатр зняв на свій телефон, засвітившись на відео.

За розкішний вольєр для собак він заплатив 300 тис. грн. За документами, це третина грошей, які він офіційно отримав за свою професійну діяльність.

Його нинішня дружина Ольга Сєдова росіянка, вона вже отримала українське громадянство. Її син, пасинок Друзя, живе у Києві, але й досі має російський паспорт.

Суд взяв Друзя під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 49 млн. грн.

21 січня Начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» — головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя затримали за підозрою в незаконному збагаченні.

За даними слідства, він набув активів на понад 1 млн доларів, що значно перевищує його законні доходи. Йдеться про приватний будинок у Київській області, квартири, землі, автомобілі BMW, готівку в різній валюті на загальну суму близько 8 млн гривень.

Він не вказував це майно у своїй декларації, а оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх людей, зазначає СБУ.

За статтями, які закидають посадовцеві, йому загрожує до 10 років за ґратами.