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Зеленский планирует ротацию командующего ОСУВ "Хортица", - Бутусов
Зеленский планирует ротацию командующего ОСУВ «Хортица», — Бутусовhttps://racurs.ua/n203465-zelenskiy-planiruet-rotaciu-komanduuschego-osuv-hortica-butusov.htmlРакурс
Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський планує 25 січня призначення на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця» генерал-майора Михайла Драпатого, діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
Таке кадрове рішення дозволить значно посилити довіру до дій керівництва України в діючій армії, та дозволить запровадити системні зміни у застосуванні та організації армії, які давно назріли.
Будемо чекати рішень. Але сподіваюсь, що цього разу по дорозі до кабінету на підпис ні у кого рука не здригнеться. Це рішення потрібне армії, — написав Бутусов.
Командувачем Сухопутних військ Драпатий став на початку грудня 2024 року. Тоді він анонсував масштабну трансформацію: покращення рекрутингу, військової підготовки, застосування новітніх технологій та управління боєм. Оновлення також стосуватиметься соціальної підтримки військових та оптимізації логістики.
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