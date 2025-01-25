Зеленский планирует ротацию командующего ОСУВ "Хортица", - Бутусов

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський планує 25 січня призначення на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця» генерал-майора Михайла Драпатого, діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Таке кадрове рішення дозволить значно посилити довіру до дій керівництва України в діючій армії, та дозволить запровадити системні зміни у застосуванні та організації армії, які давно назріли.

Будемо чекати рішень. Але сподіваюсь, що цього разу по дорозі до кабінету на підпис ні у кого рука не здригнеться. Це рішення потрібне армії, — написав Бутусов.