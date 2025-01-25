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Зеленский планирует ротацию командующего ОСУВ "Хортица", - Бутусов

Зеленский планирует ротацию командующего ОСУВ «Хортица», — Бутусов

25 янв 2025, 12:27
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Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський планує 25 січня призначення на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця» генерал-майора Михайла Драпатого, діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Таке кадрове рішення дозволить значно посилити довіру до дій керівництва України в діючій армії, та дозволить запровадити системні зміни у застосуванні та організації армії, які давно назріли.

Будемо чекати рішень. Але сподіваюсь, що цього разу по дорозі до кабінету на підпис ні у кого рука не здригнеться. Це рішення потрібне армії, — написав Бутусов.

Командувачем Сухопутних військ Драпатий став на початку грудня 2024 року. Тоді він анонсував масштабну трансформацію: покращення рекрутингу, військової підготовки, застосування новітніх технологій та управління боєм. Оновлення також стосуватиметься соціальної підтримки військових та оптимізації логістики.

Источник: Ракурс


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