Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський сьогодні планує призначити Драпатого командувачем ОСУВ "Хортиця"

Зеленський планує ротацію командувача ОСУВ «Хортиця», — Бутусов

25 січ 2025, 12:27
999

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський планує 25 січня призначення на посаду командувача Оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця» генерал-майора Михайла Драпатого, діючого командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Таке кадрове рішення дозволить значно посилити довіру до дій керівництва України в діючій армії, та дозволить запровадити системні зміни у застосуванні та організації армії, які давно назріли.

Будемо чекати рішень. Але сподіваюсь, що цього разу по дорозі до кабінету на підпис ні у кого рука не здригнеться. Це рішення потрібне армії, — написав Бутусов.

Командувачем Сухопутних військ Драпатий став на початку грудня 2024 року. Тоді він анонсував масштабну трансформацію: покращення рекрутингу, військової підготовки, застосування новітніх технологій та управління боєм. Оновлення також стосуватиметься соціальної підтримки військових та оптимізації логістики.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів