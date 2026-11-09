Россияне с помощью ИИ создают фейковые видео о победах на фронте. Фото:

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Ракурс

Російська Федерація за допомогою ШІ створює фейкові відео про перемоги на фронті.

Окупанти публікують дипфейки із захоплених міст, які насправді не контролюють. Зокрема, це стосується Добропілля в Донецькій області. У середині жовтня російські командири доповіли главі РФ Володимиру Путіну, що захопили місто. Російське Міністерство оборони опублікувало відео із солдатами та прапорами серед руїн. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на аналітиків та джерела, наближені до Путіна.

Однак на цьому відеозаписі на одному з кадрів прапор раптово змінює положення. Керівник OSINT-групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив, що без сумніву це фейкове відео.

Також мова йде й про населений пункт Білий Колодязь у Харківській області. Військовий блогер Divgen 27 липня опублікував відео де видно, як окупант із прапором неприродно збільшився, а потім зник. За тиждень російське командування заявило, що загарбники зайшли в село, хоча Сили оборони України повідомляли, що ворог ще за 10 км від нього.

Інститут вивчення війни (ISW) виявив щонайменше 35 відео армії РФ та російських воєнних блогерів, які, ймовірно, створили або змінили за допомогою ШІ. Багато таких дипфейків містять спотворені деталі. Наприклад, на кадрах зображені солдати з неприродними фізичними пропорціями або люди та прапори, які раптово зникають на відео.

Зазначається, що фальшиві звіти змушують командирів російської армії наступати на території, звідки їхні солдати вже відступили. А такі штурми, відповідно, призводять до нових втрат.

NYTпише, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ з початку року захопила начебто 6 тис. 500 кв. км, але незалежні аналітики нарахували максимум 1 тис. 500 кв. км. При цьому експерти наголосили, що такі фейкові відео стало ще складніше викривати.

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони України поінформувало, що підрозділи Сил оборони використовують вже понад 70 зразків різноманітних систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження ворожих цілей.

Джерело: Financial Times