ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц

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Ракурс

Терористи з «ХАМАС» звільнили 25 січня ще чотирьох дівчат, які служать в ізраїльській армії. Їх передали представниками Червоного Хреста.

Йдеться про 20-річних Наамі Леві, Каріна Арієв і Даніель Гільбоа, а також 19-річну Лірі Альбаг. 7 жовтня 2023 року їх викрали з поста в кібуці Нахаль-Оз. Наразі вони перебувають у машині, яка має їх відвезти із сектору Гази до Ізраїлю.

Дівчата пробули в полоні 477 днів.

Усіх їх було викрадено під час штурму терористами бази спостереження ЦАХАЛ у кібуці Нахаль-Оз 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що сім’ї дівчат уже були проінформовані про те, що їх мають намір відпустити 25 січня.

Уточнюється, що ізраїльські офіційні особи поспілкувалися також із сім’ями Агам Бергер — ще однієї жінки-солдата з бази спостереження, яку утримував ХАМАС, — і цивільної особи, жінки Арбель Єхуд. Ізраїль робив запит ХАМАС на звільнення обох найближчими вихідними.

Єхуд входить до числа цивільних заручників, утримуваних терористами в секторі Ґази. Як цивільна особа, вона мала бути в партії звільнених 25 січня. Однак, ймовірно, її утримує палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад», а не ХАМАС, що, вочевидь, викликає побоювання в Єрусалимі, що ХАМАС може спробувати відтермінувати її звільнення, — пише The Times of Israel.

Єхуд є останньою цивільною заручницею терористів. Як пояснює газета, її виключення зі списку осіб, яких планують звільнити, є порушенням угоди між Ізраїлем і ХАМАС, оскільки вона передбачає, що цивільні заручниці мають бути звільнені раніше, ніж жінки-військові.

В обмін на звільнених військовослужбовців ізраїльська влада має відпустити 200 палестинських ув’язнених, зокрема 121 людину, яким призначено довічне ув’язнення. 70 із них буде депортовано за межі сектора Газа і Західного берега. Частину з них відправлять до Єгипту, Алжиру, Катару або Туреччини.